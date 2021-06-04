شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة حلوان تبدأ امتحانات آخر العام اليوم وتطبيق صارم لإجراءات الوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الجمعة، امتحانات نهاية العام الجامعى لطلاب كلية التجارة بجامعة حلوان ، بالحرم الجامعى ، وذلك وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى ومراعاة المسافات الآمنة بين الطلاب للوقاية من الفيروس.

وقالت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، إن من المقرر أن تنتهى امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى في 3 يوليو المقبل، على أن تنطلق في كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك يوم 12 يونيو وتنتهى في 7 يوليو الشهر المقبل.

وأكدت الدكتورة أمانى فاخر في تصريح سابق لـ" الخليج 365" أن الكلية ستراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتزيد من إجراءاتها المطبقة خلال الفصل الدراسى الأول، موضحة أن الفصل الدراسى الثانى سيشهد زيادة فى اعداد لجان الامتحانات وتوسيع عدد القاعات لضمان تحقيق التباعد الاجتماعى داخل القاعات والحفاظ على الطلاب.

وذكرت عميد كلية التجارة بحامعة حلوان، أنه سيتم التشديد على ارتداء الكمامات الطبية قبل دخول الطلاب للحرم الجامعى وتوقيع الكشف الحرارى، مع الالتزام بتلك الإجراءات داخل قاعات الامتحانات ونشر الفرق الطبية على الكلية أثناء الامتحانات.