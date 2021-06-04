شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: السعودية تبدأ تطبيق مبادرة "الفحص المهنى" على 263 مهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أى وقت.

وأفاد التقرير الذي تلقاه الوزير، من مكتب التمثيل العمالي بالرياض ببدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حسب بيان أصدرته وزارة القوى العاملة، بتطبيق مبادرة الفحص المهنى، محددة 263 مهنة متنوعة لا بد من حصول العاملين فيها على الرخص المهنية من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة .

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن الوزارة حددت خمس مراكز الاختبارات في (الرياض - الدمام - الاحساء - جازان - رابغ ) وتمنح الرخصة لمدة خمس سنوات بعد اجتياز الاختبارات والتى تشمل الجانب النظري والعملي حيث تبلغ مدتها نحو 75 دقيقة، موضحة بدء منح هذه التراخيص للعمالة الوافدة طبقا للمواعيد المحددة للبدء الإلزامي في الحصول على الرخصة المهنية وذلك بالنسبة للشركات العملاقة 3000 عامل فأكثر، تبدأ اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

أما الشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عاملا، من 2 سبتمبر 2021، والشركات المتوسطة من 50 عاملا إلى 499 عاملاً من 2 نوفمبر 2021، والشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاملاً من 2 نوفمبر 2021 ، والشركات المحدودة من عامل واحد إلى خمس عمال من 3 يناير 2022.