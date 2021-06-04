شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعتمد شهادة الحصول على لقاح كورونا ضمن إجراءات السفر يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد

وكشف التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، عن تعديل إجراءات الدخول إلى الأردن من يونيو الجاري من كل المعابر .

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن مجلس الوزراء الأردني قرر إجراء تعديلا على الإجراءات المطبقة على القادمين إلى المملكة الأردنية من كل المعابر اعتبارا من يونيو الجاري ، وذلك بعمل فحص PCR قبل 72 ساعة مع إبراز شهادة مطعوم معتمدة للدول والمعابر التي تحدد في حينها ويتم الإعلان عنها، أو عمل فحص PCR قبل 72 ساعة وفحص PCR عند الوصول ، في حال عدم توفر شهادة مطعوم، كذلك التسجيل على المنصة الخاصة بالقادمين من الخارج لغايات التوثيق والحصول على QR Code ولغايات الموافقة للقادمين برا الحاصلين على شهادة مطعوم معتمدة.