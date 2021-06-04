شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحول حلم أهالى منطقة الزرايب بالقاهرة إلى حقيقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أجهزة الدولة في أقل من عام من تغيير حياة سكان منطقة زرايب 15 مايو، وذلك بعد إنشاء 1008 وحدة سكنية بلغت نسب التنفيذ بهم 90% ومن المقرر أن يتم تسليم سكان منطقة الزرايب شقق مجهزة داخل مجتمع حضارى جديد كامل الخدمات، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.



الزرايب

ويعرض الخليج 365 في النقاط التالية كيف تحول حلم أهالى منطقة الزرايب إلى حقيقة..

1. تعرض أهالى منطقة الزرايب للغرق في السيول التي شهدتها مصر العام الماضى.

2. خلال عام تحول المشهد من النقيض للنقيض بعد إنشاء منطقة سكنية بديلة .

3. ما يميز المشروع أنه ملحق به 834 حظيرة ومحطات للتجميع لتناسب مهنة الأهالى.



المنطقة الجديدة

4. منطقة الزرايب تضم 600 اسرة تقريبا.

5. المشروع يضم 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) وتم تسميته زهور مايو.

6. يضم المشروع كافة الخدمات على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري .

7. يضم مدرسة ووحدة صحيـة وحضانة ومناطق تجارية ومساحات خضراء وطرق ومرافق.

8. تكلفة المشروع حوالي 550 مليون جنيه.