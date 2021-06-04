شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 12 ساعة بسبب أعمال مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق ( منطقة المسابك – عزية المفتي – مدينة السادات – أرض الحداد – شارع الاعتماد – من فيلا مرجان حتي نقطة بشتيل – العروبة ومتفرعاتها – امتداد المعهد الديني – امتداد سيدي عبد العزيز – ما بين العروبة والدائري " نزلة القومية " – منطقة مسجد الخولي – منطقة داير الناحية – منطقة متولي الشعراوي – شارع القومية العربية ) لمدة 12 ساعة وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة 2021/6/4 حتي الثامنة من صباح غد السبت الموافق 2021/6/5.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي طلب الهيئة القومية للأنفاق نظرا أعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق "القومية" ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبري.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفياتبتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.