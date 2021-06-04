شكرا لقرائتكم خبر عن الشكاوى الحكومية: 12 وزارة حققت إنجازا فى التعامل مع استغاثات المواطنين مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن موقف رصد شكاوى المواطنين المسجلة على الموقع الإلكتروني للمنظومة خلال شهر مايو الماضي، واستجابة الجهات الحكومية المختلفة وتعاملها لحل مختلف المشكلات.

ووفقا لما تم عرضه خلال التقرير، قامت فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات: الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية؛ التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الداخلية، المالية، والقوى العاملة، نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى وحسمها خلال الشهر. وحققت محافظات المنيا، القليوبية، بني سويف، البحيرة، دمياط، بورسعيد، سوهاج، الدقهلية، الشرقية، أسيوط، كفر الشيخ، الجيزة، القاهرة، وأسوان؛ نسب إنجاز مرتفعة خلال الشهر، وكذا حققت جامعات: عين شمس، بني سويف، المنصورة، القاهرة، الأزهر، المنوفية، والزقازيق؛ معدلات متميزة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، كما حقق ايضا كل من البنك المركزى المصرى، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، جهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف؛ نسب إنجاز مرتفعة وسرعة في معالجة وحسم الشكاوى خلال الشهر.

وأشار تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء الذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أبرز الموضوعات التي وردت بشأنها الاستجابات تمثلت في شكاوى الخدمات الصحية والطبية، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون شكاوى واستغاثات المواطنين في مجال الخدمات الصحية على رأس أولويات عمل المنظومة، وأن يتم التنسيق مع المسئولين على كافة المستويات لسرعة حسم تلك الشكاوى والاستغاثات وإزالة أسبابها، وذلك على التوازي مع ما تقوم به الحكومة من جهود وإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وفي هذا الصدد تلقت ورصدت المنظومة أكثر من 20 ألف شكوى واستغاثة في قطاع الخدمات الصحية خلال الشهر الماضي، تم التعامل معها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث تضمنت 2960 شكوى واستغاثة بشأن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تنوعت احتياجات حالات المصابين بالفيروس إلى توفير عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، غسيل كلوي، قصور بوظائف الكبد، توفير أدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة لعلاج الحالات المصابة بالفيروس، ووفقا للتقرير، تم توجيه الشكاوى لوزارة الصحة والسكان والأجهزة والهيئات التابعة، والجامعات المصرية حيث لاقت الشكاوى استجابات واسعة وخاصة من قبل مستشفيات التامين الصحى بمدينة نصر، شبرا العام، 15 مايو، المطرية التعليمى، حلوان العام، النصر للتامين الصحى، الأحرار بالزقازيق، حميات الزقازيق، قويسنا العام، الهلال بشبين الكوم، قها المركزى، الجمهورية بالإسكندرية، قنا العام، ومستشفيات جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا وسوهاج وأسيوط.