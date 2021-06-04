شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب يكشف كواليس الجريمة ويرشد عن المسروقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف المتهم بسرقة فيلا الفنان سيد رجب في البدرشين، بارتكاب الواقعة، مستغلا غياب الفنان وأسرته عنها، والتسلل عبر السور، ووضع السم لكلبي الحراسة داخل طعام، حتى تأكد من نفوقهما، ثم دخل للفيلا وفتش في محتوياتها، واستولى على اسطوانتين غاز وفر هاربا.

وقال المتهم إنه كان يعمل خفيرا خاصا سابقا بالفيلا، وعلى علم باحتواء الفيلا على كلبين ملك الفنان سيد رجب، وأنه أعد لهما طعام يحتوي على سم لقتلهما، واستغل علمه بالمبنى للدخول.

وعقب إجراء المعاينة، وضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فيلا الفنان سيد رجب للسرقة على يد مجهول، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم قتل كلبي حراسة بواسطة وضع السم لهما في الطعام، واستولى على بعض المحتويات وفر هاربا.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد احمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، إلى أن خفيرا سابقا كان يعمل بالفيلا، وراء سرقتها.

تمكن النقيب أحمد فايز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالسرقة، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.