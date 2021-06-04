شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: منح طلاب الدبلومات "كيس جيل مطهر وكمامة" يوميا أثناء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى ضوء الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، وحرص الوزارة على تأمين الطلاب والمعلمين فى لجان السير والكنترولات ضد فيروس كورونا ، يتم توزيع المستلزمات الطبية من مطهرات وكمامات وخلافه.

وتابعت الوزارة: إنه يتم تسليم الطالب 1 كمامة يوميا و1 كيس جيل مطهر و2 كمامة قطنية لكل إدارى عن فترة الامتحان بواقع كمامة عن الامتحان النظرى وكمامة عن الامتحان التحريرى، و2 كمامة بلاستيكية لكل إدارى عن فترة الامتحانات بواقع كمامة عن الامتحان التحريري وأخرى عن العملى، إضافة إلى مجموعة من المطهرات 1 لكل مبنى مكونة من 30 لتر كحول أثناء فترة الامتحانات العملية والنظرية، مشددة على ضرورة التعقيم اليومى للجان السير.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية يوميا للكشف عن المعادن وتفتيش الطلاب، مع توفير كواشف حرارية لكل لجنة 3 أجهزة مع التأكد من صلاحيتها للعمل، وفى حالة توافر بوابات التعقيم يتم التأكيد يوميا من توافر المستلزمات الطبية من كحولات لتشغيل هذه البوابة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم من رؤساء اللجان بالتواصل مع المديريات التعليمية لاستلام الأصناف المطلوبة قبل انطلاق الامتحانات غدا السبت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الطلاب والمعلمين خلال فترة أداء الامتحانات.