شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف نستمطر الرحمات الربانية».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول «كيف نستمطر الرحمات الربانية».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن رحنة الله تعالي لا يحدها حد ولا يتصورها عقل، فالله سبحانه وتعالي صاحب الرحمة الواسعة التي تليق بكماله سبحانه وتعالي، كتبها علي نفسه تفضلا منه علي عباده.

أضاف جمعة، أنه لكي نستمطر الرحمات الربانية لابد لنا أن نبرأ من حولنا وقوتنا إلي حول الله وقوته، وأن نكون مع الله سبحانه وتعالي ، و أن نتضرع الي الله بالاستغفار والدعاء، مشددًا علي الاخذ بأسباب الرحمة بيننا.

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.