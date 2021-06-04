شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في مصر اليوم .. رياح مثيرة للأتربة وانخفاض درجة الحرارة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجة الحرارة اليوم للعظمي على جميع الأنحاء لتكون أعلى درجات الحرارة العظمى في مصر اليوم هي 41 درجة بجنوب الصعيد، وتنشط الرياح علي أماكن متفرقة من جمهورية مصر العربية حسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية على القاهرة وشمال الجمهورية وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق من شرق وغرب البلاد..

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين مختلف المدن والمحافظات المصرية خلا تقرير حالة الطقس في مصر اليوم من 25 درجة إلي 41 درجة مئوية.

يتوقع أن يكون الطقس weather معتدلا على السواحل الشمالية نهارًا ولطيف ليلاً، بينما يكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء نهارًا ولطيف خلال ساعات الليل على شمال الصعيد ولكنه يكون معتدلا على جنوب سيناء.

تشير توقعات حالة الطقس weather إلى طقس مائل للحرارة فى القاهرة الكبرى والوجه البحري في النهار بينما يكون لطيف ليلاً، ويصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ويتحول لمعتدل ليلاً.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر المتوسط من معتدلة إلى مضطربة والموج يتراوح بين مترين ونصف و3 أمتار، والرياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر مضطربا واتجاه الرياح شمالي غربي والموج من 3 إلى 5 أمتار.

وتكون الظواهر الجوية المتوقعة اليوم هي نشاط الرياح خلال طقس اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من وجنوب غرب البلاد وخليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدًا في مصر .. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

يشهد طقس اليوم انخفاض درجات الحرارة عن طقس أمس الخميس وتكون أعلى درجة حرارة عظمى اليوم 41 درجة في أسوان وأبوسمبل وإدفو، وأقل درجة حرارة عظمى تكون خلال ساعات النهار في السلوم ومطروح وهي 25 درجة.

وتكون درجات الحرارة اليوم على القاهرة وباقي المحافظات والمدن المصرية كالآتي:

درجة الحرارة في القاهرة اليوم 31-19

درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 26-19

دمنهور 29-19

شبين الكوم 31-19

دمياط 26-20

بلطيم 27-20

المنصورة 31-20

طنطا 31-19

مطروح 25-18

الزقازيق 32-20

بورسعيد 27-21

العريش 27-18

الإسماعيلية 33-19

السويس 33-20

نويبع 35-24

شرم الشيخ 37-27

كاترين 31-18

الغردقة 37-27

الأقصر 40-25

إدفو 41-27

أسوان 41-26

أبوسمبل 41-27

أسيوط 37-22

قنا 36-23

الفيوم 32-19

الوادي الجديد 38-23

سوهاج 35-23

بني سويف 32-20

حلايب 35-28

المنيا 36-21

شلاتين 40-26

حالة الطقس غدًا في مصر .. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة