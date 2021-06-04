شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 1761 رأس ماشية وأغنام خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أعمال القافلة البيطرية بكلية الطب بجامعة المنصورة، بالاشتراك مع أطباء وطبيبات وحدة أبورماد البيطرية من تقديم الخدمة والعلاج مجانا، حيث تم علاج ١٠٠٥ رأس أغنام و٣٢٢ رأس ماعز ٤٣٤ جمال، وذلك حرصا على تقديم خدمة مجانية ولتخفيف العبء عن أهالي مدن الجنوب، وحفاظا على الثروة الحيوانية ومنع دخول أي أمراض وبائية.

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد

الكشف على ١٧٦١ راس اغنام وماعز وماشية خلال قافلة بيطرية بحلايب وشلاتين وأبو رماد