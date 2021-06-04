شكرا لقرائتكم خبر عن للمشاركة في أوليمبياد الطفل المصري.. تسجيل 1905 طليع بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، عن تسجيل عدد 1905 طليع وطليعة، للمشاركة في أوليمبياد الطفل المصري، من مواليد 2007 إلى 2009.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن أوليمبياد الطفل المصري تشارك فيه المحافظة في نسخته الثالثة بالاشتراك مع محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء.

وأشار المحافظ إلى النسخة الثالثة من مسابقة أوليمبياد الطفل المصرى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تدشين الاوليمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، والذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية، وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

من جانبه، أكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة على تخصيص 10 مراكز شباب على مستوى المحافظة لتسجيل المشاركين في الاوليمبياد، مشيرًا إلى أن من شروط التسجيل أن يكون الطفل من مواليد 2007 إلى 2009، وأن المنافسة في لعبات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وألعاب القوى والتايكوندو والكاراتية وتنس الطاولة والسباحة ورفع الأثقال والمصارعة والجودو.

وأعلن راشد، أن التصفيات ستتم على ثلاث مراحل: الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين 3 أو 4 محافظات، والمرحلة الثالثة والنهائية على مستوى الجمهورية.