شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة في جولة بشارع النيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أعمال تطوير شارع النيل، للوقوف علي الوضع الحالي للأعمال ونسب التنفيذ للإسراع من وتيرتها في ضوء أعمال التطوير التي تنفذها محافظة الجيزة لشارع النيل، لإضفاء اللمسات الجمالية به لما له من أهمية حيوية.

ورافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء ياسر مدين، واللواء أحمد عبد الفتاح رؤساء أحياء العجوزة والدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.