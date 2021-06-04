شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر أهالي البحر الأحمر من الرياح والأمواج واضطراب الملاحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الأرصاد الجوية، أهالى مدن الغردقة والزعفرانة، ورأس غارب، ورأس شقير والجونة، خلال الساعات المقبلة من اليوم الجمعة، وذلك لتعرض هذه المدن إلى نشاط كبير في سرعات الرياح المحملة بالأتربة، واضطرابا بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وتأثر الحركة الملاحية والرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات وستصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س وسيبلغ ارتفاع الأمواج من3 إلى 5 أمتار.

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