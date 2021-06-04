شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة عربات الكارو والخيول من كورنيش العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت رئاسة مركز ومدينة العريش، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة موسعة على شاطئ البحر وكورنيش العريش، للقضاء على ظاهرة انتشار عربات الكارو والخيول.

وأكد بيان صادر عن مدينة العريش، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حملة من موظفي رئاسة الحي للقضاء على ظاهرة وجود الخيول ومصادرتها وتحرير محاضر لأصحابها وسوف تستمر هذه الحملات خلال فصل الصيف لهذا العام حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة السيئة والمخالفة للقانون.

وأهابت المحافة في البيان، المواطنين الذين يقضون أوقات المصيف على شاطئ البحر والكورنيش، الحرص على الأطفال، وعدم التعامل مع أصحاب الخيول واستأجارها ما يشجعهم على الاستمرار في هذا العمل السيئ المخالف للقانون والذى يعرض أطفالنا للخطر.

يذكر أن طفل أصيب إصابات بالغة نتيجة اصطدام أحد الخيول به على شاطئ العريش، وتم نقله للمستشفي للعلاج.