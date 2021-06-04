شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني على التوالي، شهد ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، إغلاقا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح، التي بلغت 30 عقدة شمالية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، فيما تم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد مسؤولو هيئة مواني البحر الأحمر على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.