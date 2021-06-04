شكرا لقرائتكم خبر عن فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لصرف السلع المدعمة بمقررات يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الجمعة، في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بمحافظات الوجه القبلي لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، بجانب أيضا الاستمرار في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر يونيو الجارى.

وتقوم وزارة التموين والتجارة بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة، كما تقوم شركات بنجر السكر التابعة للوزارة بإنتاج السكر المحلى لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

كانت وزارة التموين قد أتاحت خدمة جديدة من خلال بوابة مصر الرقمية، وهى توصيل بطاقات التموين إلى المنازل "ديليفرى"، حيث يقوم صاحب الطلب باختيار خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل مقابل رسوم بـ23.5 جنيه سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد، وأيضا البطاقات الجديدة لمن ليست له بطاقة وفقا للشروط، وأنه بمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها.