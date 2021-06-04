شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض فى درجات الحرارة اليوم واضطراب بالملاحة البحرية والصغرى بالقاهرة 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.