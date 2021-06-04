شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الغلق الكلى لطريق ترعة الزمر اتجاه أرض اللواء والمعتمدية لمدة 25 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة من اليوم الجمعة ولمدة 25 يوما، حتى الإثنين الموافق 28 يونيو الحالى، إجراء غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة 300 متر، على مدار اليوم.

الغلق الكلى لطريق ترعة الزمر يأتى فى إطار تنفيذ أعمال مشروع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" قطاع منطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية، وذلك للبدء فى الأعمال الإنشائية للكوبرى.

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهى على النحو التالي :

- المركبات القادمة من مناطق ناهيا بترعة الزمر وترغب بالسير اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر والدخول يسارا اتجاه شارع عبده خطاب، ثم استكمال السير والدخول يمينا بشارع أشرف السباعي، ثم استكمال السير والدخول يمينا مرة أخرى اتجاه شارع المعتمدية واستكمال السير اتجاه مناطق أرض اللواء .

- المركبات القادمة من مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية وترغب بالسير اتجاه ترعة الزمر ومناطق ناهيا تقوم بالسير بشارع ترعة الزمر، ثم الدخول يمينا بشارع المعتمدية ثم الدخول يسارا بشارع أشرف السباعي ثم استكمال السير والدخول يسارا مرة أخرى لشارع عبده خطاب، ثم يمينا لشارع ترعة الزمر ومناطق ناهيا مرة أخرى.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.