شكرا لقرائتكم خبر عن %92من القراء يؤيدون ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية، أيد غالبية القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية.

وأيد 92% من القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية،، بينما عارض 8% من القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية،.



