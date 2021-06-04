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%92من القراء يؤيدون ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية، أيد غالبية القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية.

وأيد 92% من القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية،، بينما عارض 8% من القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات لتوطين الصناعات المحلية،.

 


 
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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