شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 14 مسجدا إحلالا وتجديدا وترميم وصيانة 5 آخرين بالمحافظات اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، 14 مسجدًا إحلالاً وتجديدًا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1456 مسجدًا، منها 1346 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و110 مساجد صيانةً وترميمًا.



والمساجد المقرر افتتاحها كما يلى: والمساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

أولًا: مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف أسيوط

1. العلى القدير – أبو كريم - ديروط

2. التوحيد – دير القصير- القوصية شرق

3. الرحمن – أسيوط الجديدة – الفتح قبلى

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. السلاهيب – الحامول

5. الإخلاص – العلوى - فوه

6. القزاز القبلى – قرية القزاز - دسوق

مديرية أوقاف بنى سويف

7. أولاد عبد الشافى – الجمهود - الفشن

8. عويس جاد المولى – بهبشين -ناصر

9. التقوى- أبو شهبة - إهناسيا

مديرية أوقاف البحيرة

10. النصر عوايد ضيف – كفر الدوار

11. الشعيرة الغربى – إيتاى البارود

12. أبو عامر – قرية طيبة - الدلنجات

مديرية أوقاف قنا

13. عمر بن الخطاب – قرية بركة – نجع حمادى

مديرية أوقاف أسوان

14. العتيق بكرم الديب - اقليت

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الدقهلية

15. الكبير – كفر الشناوى – مركز شربين

16. التوحيد بالألف الحصص – مركز شربين

17. القصبى - بنشا – مركز نبروه

مديرية أوقاف قنا

18. مسجد الميناء النهرى – التابع للمرسى السياحى توسعة وصيانة

19. الإيمان – نجع عواد – الكراتية- قوص



أحد المساجد المقرر افتتاحها اليوم



مسجد التوحيد



مسجد الحاج عويس جاد المولى