​التعبئة والإحصاء: 5700 جنيه متوسط إنفاق مدخن السجائر سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، أصدر بيانات في مايو من العام الماضي، أوضحت النسب العامة لعدد المدخنين في مصر، و متوسط إنفاق الشخص الواحد عليه والذي قدر بنحو 5798 جنيه سنويًا.

وقال القصبي، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، أن التقرير الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء، أشار إلى أن ظاهرة التدخين ظاهرة ذكورية، حيث بلغ نسب المدخنين من الذكور 34,2% مقابل 2% من الإناث وهناك 30 مليون شخص من فئة المدخنين السلبيين.

ووجه "القصبي"، انتقادات واسعة للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، باعتباره أداة الدولة للقضاء على مشكلات الإدمان وتعاطي المخدرات.

وقال: "فئة المراهقين هي أكثر عرضة الإدمان تليها فئة البالغين من 45 إلى 65 عامًا، وهناك عوامل دافعة للتعاطي تتمثل في أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسري ووهم علاج مشكلات صحية العاطلين عن العمل والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وقلة الإيمان والصلة بين العبد وربه والبطالة وأوقات الفراغ عند الشباب والغنى الفاحش وإصابة الشباب بالإحباط والاكتئاب النفسي وانتشار أفلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبي.

واستطرد القصبي قائلًا: "هذا الاجتماع هو اللقاء الثاني مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني حيث عقد اجتماع مسبق يوم 28 أبريل الماضي لمناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس". لافتًا إلى أن لقاء اليوم يهدف إلى الاستماع إلى قيادات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الادمان لمعرفة المشاكل والعقبات التي تواجههم والسعي لحل تلك الأمور ووضع آلية واضحة المعالم توضح اختصاصات المجلس حتى لا يحدث تداخل مع جهات أخرى تعمل فى ذات المجال".