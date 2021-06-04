كورونا في 24 ساعة| تاج الدين: مصر بدأت تخطي ذروة الموجة الثالثة.. أمريكا تسعى للتبرع بـ25مليون جرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان من بين أهم تلك الأخبار إعلان وزارة الصحة خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 194291.

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