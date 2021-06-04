شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الجمعة.. إدخال 35 شاحنة محملة بالمعدات الثقيلة إلي قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدخل السلطات المصرية، اليوم الجمعة، عدد 35 شاحنة محملة بالمعدات الثقيلة إلي قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، ضمن المساعدات التي تقدمها مصر للقطاع.

وأكد مصدر مسؤول، أنه تم التنسيق لدخول المعدات الثقيلة واللوادر، لإزالة أنقاض المنازل المهدمة بالقطاع لرفع آثار العدوان الإسرائيلي علي غزة وبدء عملية إعمار غزة، بناء عي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المصدر، أنه يرافق المعدات الثقيلة أطقم هندسية وكوادر فنية مدربة علي أعلي مستوي، للمشاركة في عمليات رفع الانقاض.