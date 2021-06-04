شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع المديريات المعنية بتطهير وتعقيم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في مختلف مدارس المحافظة، والتي ستبدأ اعتبارًا من غد السبت ولمدة 6 أيام متتالية.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه من المقرر أن يؤدي الامتحانات عدد 8801 طالبا وطالبة على مستوي المحافظة في عدد 85 لجنة على مستوي المحافظة اعتبارا من يوم السبت المقبل .

وأضاف رضوان، أن الطلبة سيؤدون الامتحانات في 29 لجنة بمدارس العريش، 23 لجنة بمدارس بئر العبد، 13 لجنة بمدارس الحسنة، 9 لجان في مدارس الشيخ زويد، 8 لجان في مدارس نخل، 3 لجان برفح.

وشدد رضوان على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير اليومي للجان الامتحان وتوفير الكمامات والمطهرات داخل اللجان والكشف الحراري على الطلاب.