شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تشن حملات لتنظيم سيارات السرفيس في الدقي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة، من خلال جهاز السرفيس، حملة على موقف سيارات السرفيس الكائن أمام منشأة مقار بحي الدقي، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنظيم وجود سيارات السرفيس المشار إليها، حيث تم تحديد أماكن لوقوف السيارات لضمان عدم اعاقتها للحركة المرورية في نهر الطريق.

ووجه جهاز السرفيس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل داخل موقف السرفيس والتزام السيارات بالتواجد داخله دون إحداث أي إعاقات مرورية بمسار شارعي التحرير والسودان.

من جانبهك عبر المواطنين المترددين على المنطقة عن سعادتهم بانتظام الحركة المرورية، وانتظام تواجد السيارات بالمنطقة التي حددتها المحافظة.