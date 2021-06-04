شكرا لقرائتكم خبر عن بدء غلق الدائرى من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى أسوان الزراعى لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى للطريق الدائري الأوسطي فى الاتجاهين أمام حركة المركبات، تحديداً من تقاطعه مع طريق الفيوم وحتى تقاطعه مع طريق أسوان الزراعى، وذلك حتى الساعة 6 مساء اليوم، في إطار تنفيذ تجارب التحميل لكباري مشروع الطريق الدائرى الأوسطي قطاع "البدرشين - مصر الفيوم الصحراوى"، فى الاتجاهين.

ومن المقرر أن يتم فتح الحركة المرورية مرة أخرى فقط في الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوى من الساعة 10 صباحاً، واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان .

وقامت الإدارة العامة للمرور بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهى كالتالى:

- السيارات القادمة من طريق الأوتوستراد اتجاه طريق الفيوم تقوم بالسير باتجاه المنزل المؤدي إلى طريق أسوان الزراعي.

- السيارات القادمة من طريق الفيوم وطريق الضبعة اتجاه طريق الأوتوستراد تسير باتجاه طريق الفيوم ثم تسلك الطريق الدائري الإقليمي أو الطريق الدائري، وفيما يخص السيارات النقل تسلك الطريق الإقليمي فقط.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق أسوان الزراعي، لتسيير الحركة المرورية للقادم من طريق الدائري الأوسطي اتجاه طريق أسوان الزراعي، وكذلك تعيين الخدمات المرورية اللازمة في المطالع المؤدية لطريق الدائري الأوسطي من طريق أسوان الزراعي لمنع صعود المركبات في الطريق الدائرى الأوسطي.

كما سيتم تعيين الخدمات المرورية بطريق الفيوم بفتحة الدوران الكائنة أمام البوابة الثانية لمدينة حدائق الأهرام، لمنع وصول سيارات النقل لميدان الرماية والعودة مرة أخرى لطريق الفيوم وطريق الدائري الإقليمي .