شكرا لقرائتكم خبر عن قطار التنمية بمبادرة حياة كريمة يصل دار السلام بسوهاج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطار التنمية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" وصل لأحد أكثر المراكز تهميشا بمحافظة سوهاج جنوب شرق المحافظة، المبادرة استهدفت 19 قرية من قرى المركز وهى قرى مزاته شرق وأولاد سالم والنصيرات والخيام وأولاد سالم بحرى، والغابات ونقنق والعقارية وأولاد يحيى برحى وأولاد سالم قبلى وأولاد الشيخ وأولاد طوق غرب، وأولاد يحيى بحرى والسلام والحاجر والبلابيش المستجدة ونجوع مازن شرق والبلابيش قبلى، والبلابيش بحرى.

”الخليج 365” يبرز من خلال الفيديوجراف التالى أهم المشروعات التى استهدفتها المبادرة الرئاسية داخل مركز دار السلام، والتى شملت كل مشروعات البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجا.































































