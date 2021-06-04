شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من غلاية المياه أكثر الأجهزة المتسببة فى ارتفاع فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الاستخدام الأمثل للأجهزة المنزلية وخاصة التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء أهم آليات تجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وتعد غلاية المياه من الأجهزة المنزلية التى تتسبب في ارتفاع قيمة الفاتورة، إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم، وفيما يلي طرق الاستخدام الأمثل لغلاية المياه:

1- يجب أن يكون حجم غلاية المياه مناسب لاحتياجاتك اليومية، واختار النوع الموفّر للطاقة.

2- نظّف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.

3- قم بغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه– يمكنك معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

4- لابد من فصل فيشة غلاية المياة من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام