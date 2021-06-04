شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف إصابة طفلك بالاضطرابات النفسية؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن بعض الدلالات التى يمكن أن تبرهن على معاناة الأطفال من الإضطرابات النفسية ، والتى يعد أبرزها أن الطفل يكون متوترا وحزينا معظم الوقت ومنطوى وعصبى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن هناك أعراض عضوية تدل على الاضطراب النفسى للطفل وهى الصداع المزمن وآلام في الجسم، وتابعت: يسعى إلى تجنب أشخاص ومواقف أم يكن يتجنبها من قبل كما انه يعانى من اضطرابات في الأكل والنوم ودائما خائف .









