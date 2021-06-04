شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السويد الجديد يصل القاهرة: متحمس لتولى منصبى فى أرض التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة السفير هوكان إيمسجورد، سفير السويد الجديد فى مصر، الليلة الماضية، ليتولى مهام منصبه، خلفا للسفير السابق يان تيسليف، معربا عن سعادته بتولى مهامه فى مصر التى تشتهر بتاريخها وكرم ضيافتها.



السفير السويدى الجديد هوكان إيمسجورد

ونشر حساب السفير السويدى فى مصر، عبر تويتر، صورة للسفير هوكان، صحبها بتعليق: "هبوط فى أم الدنيا، متحمس لتولى منصبى كسفير للسويد فى مصر".

وأضاف هوكان: "لدى العديد من الذكريات الرائعة من زيارات سابقة لمصر، وأتطلع إلى مقابلة أشخاص جدد وزيارة أماكن جديدة فى أرض تشتهر بتاريخها وضيافتها".





يشار إلى أن السفارة السويدية فى القاهرة، تحتفل يوم السادس من يونيو الجارى، بالعيد الوطنى للسويد، الذى سوف يكون احتفال "أون لاين" وذلك للعام الثانى على التوالى بسبب وباء فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تسليط الضوء على العلاقات المثمرة والوطيدة بين كل من مصر والسويد.