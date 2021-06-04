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سفير السويد الجديد يصل القاهرة: متحمس لتولى منصبى فى أرض التاريخ

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القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة السفير هوكان إيمسجورد، سفير السويد الجديد فى مصر، الليلة الماضية، ليتولى مهام منصبه، خلفا للسفير السابق يان تيسليف، معربا عن سعادته بتولى مهامه فى مصر التى تشتهر بتاريخها وكرم ضيافتها.

السفير السويدى الجديد هوكان إيمسجورد
السفير السويدى الجديد هوكان إيمسجورد

ونشر حساب السفير السويدى فى مصر، عبر تويتر، صورة للسفير هوكان، صحبها بتعليق: "هبوط فى أم الدنيا، متحمس لتولى منصبى كسفير للسويد فى مصر".

وأضاف هوكان: "لدى العديد من الذكريات الرائعة من زيارات سابقة لمصر، وأتطلع إلى مقابلة أشخاص جدد وزيارة أماكن جديدة فى أرض تشتهر بتاريخها وضيافتها".

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يشار إلى أن السفارة السويدية فى القاهرة، تحتفل يوم السادس من يونيو الجارى، بالعيد الوطنى للسويد، الذى سوف يكون احتفال "أون لاين" وذلك للعام الثانى على التوالى بسبب وباء فيروس ، ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تسليط الضوء على العلاقات المثمرة والوطيدة بين كل من مصر والسويد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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