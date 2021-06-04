شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوصيات الفنية لمزارعى فول الصويا الواجب مراعاتها خلال يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول فول الصويا مراعاتها، خلال شهر يونيو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

1- ينصح بالعناية بعملية نقاوة الحشائش والعزيق اولاً بأول خلال الستة اسابيع الاولى من الزراعة.

2- يتم الخف بعد تكامل التكشف حيث يترك 2- 3 نباتات في الجورة الواحدة حسب المسافات بين الجور. وفي حالة الزراعة سرسبة تخف النباتات على مسافة 4 – 5 سم (20 نبات في المتر الطولي).

3- يتم الرى كل 15 يوم في اراضي الوادي وكل 5-8 ايام في الاراضي الجديدة حسب قوام التربة.