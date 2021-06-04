شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة.. حالة الطقس من الجمعة إلى الأربعاء 9 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 4 يونيو إلى الأربعاء 9 يونيو 2021، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى , حار على شمال الصعيد، جنوب سيناء, شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 4 يونيو إلى الأربعاء 9 يونيو 2021

- حالة الطقس الجمعة 4 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد

اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60- 70 كلم/ساعة وارتفاع الموج من 3- 5 متر

بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 36 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة

- حالة الطقس السبت 5 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد

بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة

- حالة الطقس الأحد 6 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 31 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 32 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة

- حالة الطقس الاثنين 7 يونيو 2021 :

على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 33 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة

- حالة الطقس الثلاثاء 8 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والسواحل الشمالية 26 درجة وجنوب سيناء 35 درجة وشمال الصعيد 34 درجة وجنوب الصعيد 39 درجة

- حالة الطقس الأربعاء 9 يونيو 2021 :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

بينما تكون درجات الحرارة هلى القاهرة والوجه البحرى 35 درجة والسواحل الشمالية 28 درجة وجنوب سيناء 41 درجة وشمال الصعيد 37 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الجمعة 4 يونيو إلى الأربعاء 9 يونيو 2021.