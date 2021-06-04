أسامة الأزهري ينعي والدة رئيس مجلس الشيوخ

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والتي وافتها المنية اليوم الخميس.

وقال الأزهري في بيان له: أتقدم بخالص العزاء إلى السيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويسكنها الفردوس الأعلى«.

وتوفيت والدة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.