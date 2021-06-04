شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لطريق المريوطية بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، غلقا جزئيا لطريق المريوطية، بتقاطعه مع شارع ترسا بالاتجاه القادم من شارع الهرم اتجاه مناطق شبرامنت والطريق الدائرى فقط، للمرة الثانية والأسبوع الثانى على التوالى، وذلك لقيام الشركة المنفذة لمشروع كوبري ترسا الجديد برفع وتركيب الكمر المعدني الخاص بالكوبرى، وذلك أعلى محور المريوطية والطريق الدائرى تحديدا عند تقاطع محور المريوطية مع شارع ترسا.

يأتى ذلك فى إطار سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري ترسا الجديد، أعلى محور المريوطية - الطريق الدائري والذى يربط بين محور ترسا ومحور المريوطية، وأكدت محافظة الجيزة فى وقت سابق، أن مواعيد الأعمال والغلق الكلى ستكون أيام الجمعة فقط على مدار الأسابيع الثلاث المقبلة، بحيث تكون أيام الجمعة الموافق 28 مايو الجارى، والجمعة 4 يونيو المقبل، والجمعة 11 يونيو، على أن تكون مواعيد الأعمال فقط من الساعة 12 صباحاً حتي الساعة 12 ظهرا بأيام الجمعه المشار إليها فقط.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وهي "القادم من شارع الأهرام ويرغب بالسير إتجاه الطريق الدائري ومناطق شبرامنت يقوم بالإنحراف يميناً قبل منطقة الأعمال وموقع أرتكاز الأوناش العملاقة، والسير بطريق مستحدث تم تمهيده بطول ما يقرب من 100 م حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة لطريق المريوطية الرئيسي اتجاه الطريق الدائرى مرة أخرى".

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم نشر خدمات مرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.