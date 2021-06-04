شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة غدًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
وزيرة الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك خلال أسبوعين
وزيرة التضامن تعلن إنشاء معرض دائم لصغار المنتجين قبل نهاية 2021
وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل فى مؤتمر صحفى
وزير التعليم: امتحان تجريبى للثانوية العامة فى يونيه ..والجدول الأسبوع المقبل
وزير الاتصالات يعلن ربط 2500 مدرسة بالشبكة الرقمية.. صور
وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا لمنع العنصر البشرى.. صور
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمدن المطلة على خليج السويس والبحر الأحمر
الصحة: بدء تصنيع 2 مليون و250 ألف جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك" بجودة عالية
الصحة تكشف مواعيد عمل مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا
السكة الحديد تستبدل بعض العربات بخطوط "القاهرة / الإسكندرية" و"منوف/ كفر الزيات"
163 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 656 لجنة بالجيزة السبت المقبل
وزير النقل يعلن دخول برج إشارات التوضيب الخدمة بمشروع تطوير خط القاهرة الإسكندرية
التنمية المحلية: الرئيس السيسى وجه بسرعة دخول عقود شركات النظافة حيز التنفيذ