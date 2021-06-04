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أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة غدًا

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:


وزيرة الصحة: إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك خلال أسبوعين

وزيرة التضامن تعلن إنشاء معرض دائم لصغار المنتجين قبل نهاية 2021

وزير التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل فى مؤتمر صحفى

وزير التعليم: امتحان تجريبى للثانوية العامة فى يونيه ..والجدول الأسبوع المقبل

وزير الاتصالات يعلن ربط 2500 مدرسة بالشبكة الرقمية.. صور

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا لمنع العنصر البشرى.. صور

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمدن المطلة على خليج السويس والبحر الأحمر

الصحة: بدء تصنيع 2 مليون و250 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" بجودة عالية

الصحة تكشف مواعيد عمل مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا

السكة الحديد تستبدل بعض العربات بخطوط "القاهرة / الإسكندرية" و"منوف/ كفر الزيات"

163 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية داخل 656 لجنة بالجيزة السبت المقبل

وزير النقل يعلن دخول برج إشارات التوضيب الخدمة بمشروع تطوير خط القاهرة الإسكندرية

التنمية المحلية: الرئيس السيسى وجه بسرعة دخول عقود شركات النظافة حيز التنفيذ

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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