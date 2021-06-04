شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مسجد القصبى بالدقهلية بعد صيانته وترميمه بـ2.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، مسجد القصبي بقرية نشا مركز نبروه محافظة الدقهلية.

ويقع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1400م2 وتكلفت أعمال الصيانة والترميم مليونين ونصف المليون جنيه من الجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف.

من جانب آخر يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالأئمة المتميزين في السوشيال ميديا والدعوة الإلكترونية وبعض قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية بديوان عام محافظة الدقهلية صباح الجمعة.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف ، اليوم الجمعة، 14 مسجدًا إحلالاً وتجديدًا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 1456 مسجدًا، منها 1346 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و110 مسجدًا صيانةً وترميمًا.