شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: مشروع تطوير الريف يتضمن تحديث البنية التحتية للقرى وتحويلها لوحدات إنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن هناك أكثر من 600 مليار جنيه من موازنة الدولة على مدار 4 سنوات لاستكمال مشرع تطوير الريف المصرى، وستصل إلى 700 مليار جنيه، موضحا أن المشروع ضخم، حيث أن أكثر من 4500 قرية لهم أكثر من 30 ألف تابع، والأهم هو الإنسان المصرى.

وأوضح مستشار وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامية شافكى المنيرى، أن الدولة تستهدف 58 مليون مصرى يقطنون بالقرى، أى أكثر من نصف الشعب المصرى كانوا على الهامش فى فترة كبيرة.

وأشار مستشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف بنية تحتية فى كل قرية، بحيث لا تخرج قبل أن تكون كل قرية على أعلى مستوى، مما ينعكس على حياة الإنسان، حيث الغرض أن تتحول القرى لوحدات إنتاجية.