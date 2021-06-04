شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تصل لموقع حريق المؤسسة العقابية بالمرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، منذ قليل إلى مقر المؤسسة العقابية بالمرج للاطمئنان على الوضع بعد نشوب حريق فى المؤسسة. كان 6 أطفال قد لقوا مصرعهم وأصيب 15 آخرين داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، نتيجة نشوب حريق داخل غرفتهم، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج، وانتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.