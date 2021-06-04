شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يعزى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في وفاة المغفورة لها بإذن الله والدته، التي وافتها المنية اليوم الخميس.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى عائلة الفقيدة، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ} .