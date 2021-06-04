مصدر: تفحم جثث الأطفال ضحايا حريق المؤسسة العقابية بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني، أن النيران التهمت أجساد الأطفال الـ6 الذين لقوا مصرعهم جراء الحريق الذي نشب بعنبر داخل المؤسسة العقابية بالمرج، حيث تفحمت جثثهم بالكامل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الحريق أسفر عن إصابة 19 طفلًا آخرين كانوا موجودين بالعنبر، حيث إن العنبر كان يتواجد به 25 طفلًا وقت اندلاع الحريق، مشيرًا إلى أن إصابات معظمهم طفيفة، حيث أصيبوا باختناق وكدمات مختلفة نتيجة التدافع الذي حدث للهروب من ألسنة اللهب.

وتابع، أن المعاينة الأولية للحريق الذي شبّ داخل أحد العنابر بالمؤسسة العقابية بالمرج، تشير إلى حدوث ماس كهربائي.

وتلقت غرفة العمليات بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد العنابر بالمؤسسة الإصلاحية بالمرج، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه وإطفائه قبل امتداده إلى العنابر الأخرى بالمؤسسة.