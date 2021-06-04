رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء يكشف إجمالي عدد طلبات تركيب العدادات الكودية

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن إجمالي عدد الطلبات الخاصة بالعدادات الكودية بقطاعات الشركة التي تم تلقيها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة بلغ 125392 طلب حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشركة أجرت 54542 معاينة بقطاعات الشركة الأربعة الواقعة بمحافظات (الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط.".

وأشار "عسل"، لمصراوي، إلى أنه تم البدء في تركيب العدادات، حيث تم تركيب 18844 عداد وجاري الاستكمال، مؤكدًا أن العدادات متوافرة بجميع مناطق وقطاعات الشركة المختلفة.

وأكد رئيس شركة شمال الدلتا، أن الشركة تسعى جاهدة إلى رفع كفاءة الشبكة وتحسين أدائها تم التنفيذ طبقاً لأحدث المواصفات الفنية وبعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة ومراعاة الأحمال الحالية، التى شملت إحلال وتجديد بقرى شرق كفرالشيخ وتضمنت "تكبير قدرات 6 محولات بسلسلة بطيطة بمحول قدرة 800 ك.ف.أ بفارغة كشك".

واوضح، أنه تم تكبير قدرات 5 محولات بسلسلة كشك أبو سعيد بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك، وتكبير قدرات 6 محولات بسلسلة المقابر بعزبة خميس بمحول قدرة 1000 ك.ف.أ بفارغة كشك، وتكبير قدرات 5 محولات بسلسلة عزبة الصعايدة بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك بإجمالى تكلفة 2مليون و 655 ألف جنيه، وتكبير قدرات 4 محولات بسلسلة الراعى بمحول قدرة 500 ك.ف.أ بفارغة كشك بقرى غرب كفر الشيخ بتكلفة 408 ألف جنيه، وتحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.​