ماذا يعني فوز مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رحب خبراء قطاع السياحة، بفوز مصر مؤخراً برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها القادمة، مؤكدين أن مصر تستعيد مكانتها السياحية الرائدة بين دول الشرق الأوسط والعالم.

بلد سياحي

وقال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن فوز مصر يدل على ثقة الدول العربية والشرق الأوسط في مصر وعودة مصر لريادة القطاع السياحي في منطقة الشرق الأوسط والتنسيق ما بين الدول العربية في إدارة أزمات السياحة التي تواجه المنطقة وخاصة بعد كوفيد 19 والعمل على جذب أعداد كبيرة من السياحة الوافده لمصر.

وأوضح هزاع لمصراوي، أن رؤية منظمة السياحة العالمية بأن مصر طبقت كافة الإجراءات الاحترازية والاستراتيجيات القوية في مواجهة فيروس كورونا العام الماضي نتج عنه توافد السياح إلى مصر برغم أزمة كورونا وغير ذلك أن مصر بلد سياحي آمن وبه وجهات سياحية كبيرة في محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر .

وأشار إلى إشادة أمين منظمة السياحة العالمية من خلال زيارته مصر مرتين الأولى في أغسطس 2020 والمره الثانية في حدث نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة والذي أبهر العالم أجمع وكل هذا سيؤدي إلى تنشيط السياحة في مصر بشكل كبير جداً.

فرصة ذهبية

حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين السابق، قال إن مصر تستعيد مكانتها السياحية الرائدة بين دول الشرق الأوسط والعالم وتحظى لمكانتها التاريخية بدعم وتقدير كافة الأشقاء العرب والشرق الأوسط بكامله.

وتابع النحلة: ولم يكن هذا النجاح أن يأتي لولا مجهودات رئيس الجمهورية الخاريجية والداخلية ودعمه المتواصل ومتابعته لكافة جهود الحكومة في تنفيذ تكليفاته في هذا الصدد.

وأوضح أن نجاح مصر لرئاسة هذه الدورة المتميزة، يمنحها فرصة ذهبية لاستعادة معدلات الحركة السياحية العربية والشرق أوسطية إلى معدلات ٢٠١٠ وزيادة وأن تصبح مصر كما هي دائما محط أنظار العالم أجمع وقبلة جميع السائحين بمختلف اهتماماتهم وأهوائهم.

فوز طبيعي

وقال الخبير السياحي ياسر سلطان، إن فوز مصر طبيعي كونها أكثر الدول فى الشرق الأوسط التي اهتمت بإجراءات السلامة والأمان الصحي للسائحين من خلال إجراءات احترازية ووقائية شديدة النظام فى جميع الفنادق وأماكن إقامة السياح وجميع الموانئ والمطارات، إلى جانب إشادة الأمين العام للمنظمة بدور مصر وإجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في القطاع السياحي.

وأشار سلطان في تصريحات خاصة، إلى أن كل ذلك يزيد من قدرة مصر وريادتها في منطقة الشرق الأوسط، بجانب التعاون المستمر بين الدول الأعضاء لإعادة الحركة السياحية لإقليم الشرق الأوسط.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت فوز مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها القادمة، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت الخميس الماضي أثناء الاجتماع الـ ٤٧ للجنة الذي يُعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.