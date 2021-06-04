وزيرة التضامن تصل إلى موقع حريق المؤسسة العقابية في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وصلت وزير التضامن الدكتورة نيفين القباج إلى موقع حادث حريق المؤسسة العقابية في المرج، والذي راح ضحيته 6 أطفال وأصيب 19 آخرين.

وكان اللواء إيهاب زهني، رئيس حي المرج كشف تفاصيل حريق ضخم نشب بإحدى المؤسسات العقابية في نطاق الحي.

وقال زهني لمصراوي، إن الحريق أسفر عن مصرع 6 أطفال محترقين وليس بسبب الاختناق، فضلًا عن إصابة طفل آخر.

وأضاف رئيس الحي، أنه تمت السيطرة على الخريق بالكامل وإجراء عمليات التبريد عقب إطفاء النيران.

وحول سبب ذلك، قال إنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، وتوجد لجنة من المعمل الجنائي لبيان السبب الحقيقي.

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