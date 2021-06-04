الرياح 70 كم/ساعة| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة، انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، واضطرابًا بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم/ساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الجمعة:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.