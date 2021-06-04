شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبري تعلق على أزمة محمد رمضان بشأن التحفظ على أمواله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقّت الفنانة ياسمين صبري، على أزمة الفنان محمد رمضان، بخصوص التحفظ على أمواله، مشيرةً إلى أن طريقة إعلانه هذا الخبر أضحكتها.

وكتبت ياسمين، تعليقًا على منشور محمد رمضان، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «ضحكتني».

ياسمين صبري

كان الفنان محمد رمضان، أعلن، أمس عأأم الخميس، عبر حسابه الشخصي «إنستجرام»، أنه تم التحفظ على أمواله، وقال «رمضان» في فيديو تم نشره على حسابة الشخصي، إنه تلقى اتصالا هاتفياً من موظف في أحد البنوك الخاصة لتبليغه بأنه تم التحفظ على أمواله، مؤكداً أنه هو وماله مِلك بلده وأهل بلده.