شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف حقيقة تخصيص مستشفى لمرضى الفطر الأسود (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الوضع الوبائي لكورونا في انخفاض ملحوظ وهذا يرجع إلى جهود غرفة إدارة أزمة كورونا قبل إجازة عيد الفطر وخلال الأسبوعين الماضيين والتي أسهمت في تقليل التجمعات، بالإضافة إلى إقبال المواطنين على الحصول على اللقاحات.

وأضاف «عبدالفتاح» في اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «دي ام سي» مساء الخميس: «لا نجاه للدولة من فيروس كورونا بدون التطعيم، ومن قاموا بتلقي التطعيم حتى الآن وصل إلى أكثر من 2.5 مليون، في حين قام بالتسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي اللقاحات وصل إلى 6 مليون مواطن».

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تطعيم 40% من المصريين من الفئات الأكثر خطورة، خاصة أن لدينا كل يوم لقاحات جديدة تصل إلى مصر فضلًا عن التعاقدات التي تم إبرامها وبدء تصنيع سينوفاك في مصر والذي سيبدأ بـ2 مليون جرعة وبعدها سيتم تصنيع 3 مليون أخرى.

وفيما يتعلق بإمكانية تخصيص مستشفى عزل لمصابي الفطر الأسود أكد وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إلى أن مرض الفطر الأسود لا يستحق العزل أو تخصيص مستشفى له ولذلك فهو غير خاضع للترصد من قبل وزارة الصحة لمعرفة الأرقام المصابة به فعليًا في مصر، وهو ليس وباء ولكنه عدوى لا تصيب إلا حاملها ولا تنتقل بين البشر.