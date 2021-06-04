شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ موارد مائية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة بنسبة 4 متر، ولكن كميات المياه المخزنة في بحيرة سد النهضة ما زالت ثابتة، خاصة وأن بوابات السد مفتوحة، تمرر كمية مياه تساوي نفس كمية المياه الواردة للسد، وبالتالي مستوى بحيرة السد ثابتة.

وتابع «شراقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الأمطار على منابع نهر النيل ما زالت ضعيفة، وفي حال زيادة الأمطار عن المياه الخارجة من السد، ستتراكم المياه أمام بحيرة السد، وبالتالي يتحقق الملء الثاني.

وأضاف: «إثيوبيا ما زالت تفتح بوابات سد النهضة حتى الآن، ومستوى المياه في بحيرة السد ما زال ثابتا»، موضحًا أن تصريحات القيادة الإثيوبية خلال الأيام الماضية استفزازية، خاصة وأنها أكدت على الملء الثاني للسد بدون التوافق مع مصر، خلاف تصريحات أديس أبابا حول بناء 100 سد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن السدود التي أعلنت عنها إثيوبيا صغيرة، ولن تؤثر على نهر النيل، خاصة وأنها على روافد صغيرة، وارتفاع لا يتجاوز عدة أمتار، مضيفًا أن أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي قام برفع سعة سد النهضة من 11 مليار لـ75 مليار متر مكعب، لكي يستخدم السد كورقة سياسية في الانتخابات.