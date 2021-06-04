شكرا لقرائتكم خبر عن جمال وعلاء مبارك في حفل زفاف ابنة عصام الحضري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق بزفاف ابنته شدوي، بأحد الفنادق بالقاهرة الجديدة مساء الخميس، وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة وبعض نجوم النادي الأهلي والزمالك السابقين والحاليين.

حضر حفل الزفاف علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، وضياء على بصل عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، كما حضر العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأحمد سليمان مدرب حراس المرمى الأسبق لمنتخب مصر.

كما حرص على الحضور خالد بيبو وأمير عبدالحميد وعمر السولية وأسامة حسني ووائل رياض ومحمود علاء وجنش، كما شارك في الحفل عدد كبير من أقارب الحضري وأصدقائه من دمياط، وهتف المدعوون للحضري مطالبين إياه بالرقص مرددين الهتاف الشهير: «ارقص يا حضري».