شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نفسي يكشف طريقة تشخيص طفل فرط الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الزريقي، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي، إن الطفل قد يكون ضعيفًا دراسيًا للعديد من الأسباب مثل عدم الانتباه، والجلوس أمام التلفاز لفترة طويلة، أما طفل فرط الانتباه فيعاني من نقص التركيز، ولا ينبته للمُدرس، ويوجه كل طاقته لأشياء غير مفيدة.

وأضاف «الزريقي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنه لا يمكن أن نصف أي طفل يعاني من عدم التركيز بأنه مصاب من فرط الحركة، موضحًا أن طفل فرط الحركة ليس عدوانيًا، ولكن لديه طاقة زائدة، ويبحث عن أي صديق لديه طاقة مرتفعة، لكي يشاركه في اللعب، وهذا قد يظهره بأنه طفل عنيف، معقبًا: «طفل فرط الحركة لا يتعب بسهولة، ولديه طاقة زائدة».

وتابع أن تشخيص فرط الحركة لا يمكن من خلال التحليل، ولكن من خلال ملاحظة السلوك، معقبًا: «بيكون طفل غير متفاعل، ولديه فرط حركة، ومنخفض في التحصيل الدراسي».